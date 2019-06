Ho. Mobile va all'attacco di Iliad con la nuova offerta da 6,99 Euro

Da oggi 18 Giugno l'operatore virtuale di Vodafone, Ho. Mobile, ha lanciato una nuova offerta per coloro che intendono effettuare la portabilità del proprio numero da Iliad. La compagnia telefonica controllata da VEI ha infatti aggiornato la lista di compatibilità per le offerte da 6,99 ed 8,99 Euro al mese.

Nello specifico, l'offerta che a 6,99 Euro al mese (al posto di 12,99 Euro) include 50 gigabyte di internet in 4G e minuti ed SMS illimitati verso tutti, è ora disponibile per portabilità da Iliad ed altri operatori virtuali, tra cui CoopVoce, PosteMobile, Digi Mobil, FastWeb, Foll-In, Green Telecomunicazioni, LycaMobile, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima Mobile, Rabona Mobile, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, Digitel, BT Italia. Il costo di attivazione della promozione è di 9,99 Euro, e comprende la spedizione della SIM e l'attivazione.

Per coloro che intendono attivare un nuovo numero o che intendono effettuare la portabilità da Kena Mobile e Daily Telecom, è disponibile la promozione che ad 8,99 Euro al mese include 50 gigabyte di internet e minuti ed SMS illimitati. Resta immutato il costo di attivazione e di spedizione della SIM.

Infine, l'ultima proposta è quella da 12,99 Euro al mese, che include lo stesso bundle delle altre due ma si differenzia per il costo di attivazione, che è di 29,99 Euro se si proviene da Vodafone e 9,99 Euro per i clienti provenienti da TIM, Wind, Tre e gli operatori che restano fuori dalle altre promozioni.