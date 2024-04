Ho. Mobile sta finalmente attivando il 5G agli utenti? Cosa sta succedendo

Forse, finalmente, ci siamo: secondo le segnalazioni emerse in rete, Ho. Mobile starebbe attivando ad alcuni clienti la possibilità di navigare sulla rete 5G di Vodafone. Si tratta di una notizia a lungo attesa dagli utenti, ma che non ha ottenuto ancora riscontri ufficiali da parte della società con annunci.

Come riportato da TelefoniaTech, e riportato dai colleghi di MondoMobileWeb, alcuni clienti dell’operatore telefonico virtuale controllato da VEI sarebbero stati agganciati dai loro smartphone 5G alla rete 5G di Vodafone. “Il sottoscritto, nella giornata di ieri 18 aprile 2024, ha deciso di ricaricare la propria sim ho. Mobile e dopo aver deciso di attivare l’opzione ho. +, dalle 00:01 del 19 aprile 2024 vede l’icona del 5G nel proprio smartphone” racconta il redattore di MondoMobileWeb, il quale sottolinea come non è detto che Ho+ con opzione Turbo attivata permetta di connettersi alla rete 5G o meno.

Lo stesso sito cita un post pubblicato su Facebook sulla pagina Ho. Mobile lo scorso 16 Aprile, a cui aveva risposto un utente riferendosi proprio all’arrivo del 5G. I social network, in risposta, avevano affermato “Shhh.. non dirlo a nessuno, continua a seguirci..”. Almeno al momento, però, non sono arrivati annunci ufficiali.

Da qualche settimana, le SIM Ho. Mobile si possono attivare tramite SPID.

