Ho. Mobile, finalmente attive le chiamate VoLTE per tutti i clienti

Importante novità dal fronte Ho. Mobile. L'operatore semivirtuale di Vodafone infatti ha finalmente attivato la tecnologia VoLTE per tutti i clienti, che permetterà agli utenti di restare sulla rete in 4G anche durante le chiamate.

La società aveva condotto dei test negli scorsi mesi, ed evidentemente hanno dato i frutti sperati al punto che ha scelto di estenderlo a tutti. Di recente sono state tante le segnalazioni di utenti che, nel bel mezzo delle conversazioni telefoniche, si sono visti comparire l'icona del 4G nella status bar.

I colleghi di MondoMobileWeb hanno contattato il customer care di Ho Mobile attraverso Facebook per chiedere delucidazioni sulla questione, e come risposta hanno ricevuto che "a partire dal 6 Luglio 2020 il servizio è attivo su tutte le SIM ho. Per l’utilizzo del servizio è necessario avere un telefono che lo supporta”.

Per abilitare le chiamate VoLTE su iPhone basta aprire l'applicazione Impostazioni, quindi fare tap su "Cellulare", spostarsi nel pannello "Opzione dati cellulare" e selezionare "LTE, VoLTE attivo". A questo punto non dovrete fare altro che effettuare una chiamata e testare l'avvenuta attivazione.

Di recente Ho ha tagliato i gigabyte disponibili in roaming abilitando un nuovo meccanismo. Tra le altre novità è stata anche facilitata l'attivazione delle SIM attraverso il riconoscimento con i video selfie.