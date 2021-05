Ho Mobile, aumenta il costo dell'offerta da 70 Giga: i dettagli

Cresce di un Euro il costo dell'offerta di Ho. Mobile che include 70 gigabyte di internet, minuti ed SMS illimitati. L'operatore virtuale di Vodafone, infatti, ha comunicato il nuovo listino prezzi per le nuove attivazioni ed, appunto, da oggi per l'offerta in questione c'è una novità.

La nuova versione della promozione, infatti, costa 6,99 Euro, appunto 1 Euro in più rispetto alla versione precedenza che pur includendo lo stesso bundle di dati costava 5,99 Euro.

Come si può vedere nella pagina dedicata alla promozione, l'offerta è accessibile dai clienti che effettuano le portabilità da Iliad ed altri operatori virtuali, tra cui figura anche Spusu.

Il costo di spedizione ed attivazione è gratuito, mentre per la SIM è necessario pagare 0,99 Euro una tantum: per il primo mese è quindi necessario un esborso di 7,99 Euro da cui sarà scalato il rinnovo di 6,99 Euro.

L'offerta include i servizi come Ho. Chiamato, la navigazione hotspot, il trasferimento di chiamata e l'avviso di chiamata. Ho. Mobile si basa sulla rete Vodafone ed offre una copertura del 99% sul territorio italiano, ma attualmente ancora non propone alcune offerta 5G.

Nelle condizioni si legge che "il costo di 6,99€ è condizionato all’effettiva portabilità dagli operatori a cui l’offerta è dedicata", e la portabilità deve essere conclusa entro 15 giorni dall'attivazione della SIM, altrimenti si perderà lo sconto e l'offerta si rinnoverà a 13,99 Euro.