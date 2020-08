Ho. Mobile: come configurare Internet tramite APN in pochi semplici passi

Ho. Mobile è un operatore virtuale low cost legato al gruppo Vodafone che si sta facendo largo nel "trafficato" mercato delle offerte telefoniche. Arrivato in Italia a giugno 2018, non troppo tempo dopo l'approdo di iliad nel nostro territorio, l'operatore virtuale ha sicuramente attirato le attenzioni di un certo tipo di utente.

Ho. Mobile e la questione dell'APN

Tuttavia, ancora oggi, a circa due anni dall'arrivo di Ho. Mobile nel nostro Paese, la fase di configurazione è in grado di creare qualche grattacapo a chi proviene dai classici operatori telefonici, da Wind Tre a TIM, passando per la stessa Vodafone. Infatti, non sempre basta inserire la SIM all'interno del proprio smartphone e attivare la connessione dati per poter navigare online. Ci sono alcuni modelli predisposti, ma in altri bisogna procedere manualmente alla configurazione dell'APN (Access Point Name).

Evitando questioni tecniche che potrebbero non interessare alla maggior parte dei lettori, l'APN è il punto di accesso della rete dati, un parametro fondamentale per garantire la corretta navigazione Web. In parole povere, impostando il parametro APN, l'utente sta "dicendo" al suo dispositivo a quale operatore appartiene la SIM e "dove rivolgersi" per accedere alla rete di quest'ultimo.

Configurazione Ho. Mobile tramite APN

Analizzata la situazione, possiamo procedere con l'effettiva configurazione della connessione dati. Di seguito trovate i passaggi necessari alla configurazione manuale.

Recatevi nelle Impostazioni del dispositivo, accedete alla sezione dedicata a Internet (es. "Rete e Internet") e cercate la voce legata alla connessione dati (es. "Rete Mobile"). A questo punto, selezionate la SIM coinvolta e cercate una voce legata all'APN (es. "Nomi punti di accesso"). Ovviamente, i nomi delle opzioni variano di modello in modello, ma seguendo queste indicazioni non dovreste avere troppi problemi. Una volta raggiunta la pagina di configurazione dell'APN, premete sull'opzione legata alla rete (es. "Accesso Internet da cell") e cambiate il nome in ho-mobile. Le altre opzioni da modificare sono quelle "APN", in cui dovete inserire web.ho-mobile.it, e "Tipo MVNO", digitando IMSI. Quest'ultima modifica si rende necessaria solamente in alcuni casi, ad esempio in determinati dispositivi Android; Infine, ricordatevi di salvare le impostazioni: in genere basta fare tap sull'icona dei tre puntini presente in alto a destra per trovare la relativa opzione.

Perfetto, in questo modo, se tutto è stato svolto correttamente, la connessione dati dovrebbe iniziare a funzionare in breve tempo.

Configurare connessione dati Ho. Mobile con una chiamata

Se non avete troppa voglia di configurare l'APN manualmente oppure la rete stenta ancora a funzionare dopo aver seguito le nostre indicazioni, potreste provare a configurare la connessione dati della SIM Ho. Mobile tramite una semplice chiamata, seguendo la procedura sottostante.

Chiamate il numero gratuito 421113; Risponderà una voce guida, che darà il benvenuto in Ho. Mobile e fornirà i numeri da digitare con il tastierino numerico, suddivisi per tipologia di smartphone. In linea generale, bisogna digitare 1 per iPhone, 2 per Windows Phone e 3 per altri dispositivi (es. Android); A questo punto, attendete in linea fino a quando la chiamata non verrà conclusa. Vi verrà fornito un codice di conferma (solitamente 1234) e in breve tempo riceverete come notifica sul vostro smartphone un messaggio di configurazione; Premete, dunque, su di esso, digitate il codice di conferma ricevuto precedentemente e installate il profilo.

Ottimo, ora la procedura di configurazione tramite chiamata è conclusa. Potreste dover attendere ancora un po' di tempo prima che la connessione dati funzioni.

Nel caso emergano ulteriori problemi, vi consigliamo di fare riferimento al sito ufficiale di Ho. Mobile, cercando il vostro specifico grattacapo tramite l'apposita barra di ricerca.