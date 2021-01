Ho. Mobile conferma il furto di dati degli utenti ed offre il cambio SIM gratuito a tutti

Dopo le indiscrezioni trapelate negli scorsi giorni, Ho Mobile ha confermato il furto dei dati dei propri utenti ed attraverso un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito web ufficiale ha annunciato le misure che sta mettendo in campo per proteggere i propri clienti.

L'operatore virtuale controllato da Vodafone, afferma che "da ulteriori verifiche effettuate, che sono tuttora in corso, emerge che sono stati sottratti illegalmente alcuni dati di parte della base clienti con riferimento solo ai dati anagrafici e tecnici della SIM". Tuttavia, l'azienda ha voluto comunque rassicurare tutti che "non sono stati in alcun modo sottratti dati relativi al traffico (sms, telefonate, attività web, etc.), né dati bancari o relativi a qualsiasi sistema di pagamento dei propri clienti".



I dati rubati includono gli anagrafici degli intestatari delle SIM (nome, cognome, numero di telefono, codice fiscale, email, data e luogo di nascita, nazionalità e indirizzo) e quelli tecnici.

Nelle prossime ore partirà una campagna informativa ai danni degli utenti coinvolti, ma saranno messe in campo anche nuove misure di sicurezza per proteggere la clientela.

Inoltre, sarà offerta agli utenti la possibilità di sostituire la propria SIM in maniera completamente gratuita presso i punti vendita autorizzati sparsi sul territorio italiano e consultabili attraverso questo indirizzo.