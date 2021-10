ho. Mobile continua a proporre offerta da 120 Giga a 7,99 Euro: i dettagli

L’operatore virtuale ho. Mobile ha deciso di cambiare le carte in tavola e rendere disponibile a tempo indefinito l’offerta Ho. 7,99 120 Giga Flash lanciata a settembre. La sua scadenza era fissata per il 22 ottobre, ma infine si è deciso per il suo rilascio fino a nuova comunicazione per tutti i clienti interessati.

Chiariamo nuovamente i dettagli di tale promozione: si tratta di un pacchetto che include ogni mese minuti di chiamate illimitati verso qualunque numero fisso e mobile, SMS illimitati verso tutto e 120 Giga in 4G al prezzo di 7,99 Euro al mese. In Roaming UE, invece, sono disponibili 4,4 Giga di traffico dati.

Per quanto concerne i costi di attivazione, essi sono pari a 0,99 Euro soltanto per l’acquisto della nuova scheda SIM. Secondo quanto riportato anche da MondoMobileWeb, Ho. 7,99 120 Giga Flash sarà ancora disponibile per clienti che vogliono effettuare la portabilità dai seguenti operatori virtuali: Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile, Lycamobile, Digi Mobil, CMLink Italy, Digitel, Foll-In, CMLink Italy, Green Telecomunicazioni, MUND_GSM, NTMobile, NV mobile, Noitel, Optima Mobile, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, BT Italia, Withu, Enegan, Spusu, Wings Mobile Italia e Feder Mobile.

Ho. Mobile pone però un limite all’offerta: per accedere al prezzo mensile promozionale di 7,99 Euro al mese, i clienti dovranno completare la portabilità entro 15 giorni. Altrimenti, il costo mensile passerà a 16,99 Euro.

Ricordiamo, infine, che il medesimo operatore virtuale basato su rete Vodafone ha lanciato l’iniziativa “Prova ho.” che consente di provare un’offerta da 6,99 Euro al mese per un mese, con cui decidere se mantenerla attiva o meno.