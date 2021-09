ho. Mobile, che cos'è l'offerta da 2,99 euro al mese? I dettagli

Il mercato italiano vede la presenza di un buon numero di operatori telefonici. In questo contesto, non sono in pochi gli utenti ad andare un po' in "confusione" durante la scelta dell'offerta da attivare, considerato anche il fatto che le proposte che partono da pochi euro al mese non mancano. Per intenderci, ho. Mobile parte da 2,99 euro.

L'annuncio dell'offerta con questo costo, avvenuto a giugno 2021, ha chiaramente attirato particolarmente l'attenzione degli utenti, dato che non si vedono spesso proposte a partire da cifre così basse (per intenderci, l'offerta meno costosa di iliad parte da 4,99 euro al mese per minuti e SMS illimitati, mentre si parte da 7,99 euro al mese per quel che riguarda Kena Mobile e da 5,99 euro al mese per quel che concerne Very Mobile).

Capite bene, dunque, che un'offerta da appena 2,99 euro può fare gola a molti. In cosa consiste la proposta di ho. Mobile? L'operatore telefonico offre la possibilità di attivare una SIM per i dispositivi connessi. In parole povere, visto il diffondersi di prodotti IoT che potrebbero avere la necessità di una connessione a Internet, ho. Mobile ha lanciato un'offerta che comprende 500 mega di connessione dati in 4G fino a 30 Mbps, 50 minuti di chiamate e 500 SMS.

Nella pagina dedicata all'offerta, che viene chiamata Internet ho. Things, l'operatore spiega che quest'ultima è "ideale per antifurti, termostati e altri dispositivi intelligenti IoT come GPS tracker, caldaie, condizionatori, elettrodomestici intelligenti e contatori. La SIM è disponibile in tutti i formati standard, micro e nano". Insomma, si tratta sicuramente di una proposta diversa dal solito.