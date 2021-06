ho. Mobile per i dispositivi IoT: lanciata offerta da 2,99 Euro al mese

L’operatore telefonico virtuale Ho. Mobile continua a lanciare sempre più offerte telefoniche allettanti per clienti d’ogni tipo: dopo l’arrivo di Ho. Summer Edition a 5,99 Euro al mese, piano tariffario estremamente competitivo, ora è il momento della nuova offerta Internet ho. Things pensata per tutti i prodotti IoT nella propria casa smart.

Questo piano inedito è disponibile dal 13 giugno 2021 e comprende 50 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 500 SMS verso tutti e 500 Mega di traffico mobile su rete Vodafone in 4G, il tutto per la modica cifra di 2,99 Euro al mese. Non mancano i consueti costi di attivazione, pari a una cifra complessiva di 12,99 Euro contando anche il costo della scheda SIM e la prima ricarica da cui verrà poi scalato il primo mese anticipato.

Viene spiegato però anche ciò che succederà in caso di esaurimento del pacchetto proposto: nel caso di consumo dei 500 SMS e 50 minuti di chiamate allora la SIM inizierà a scalare 19 centesimi di euro per le chiamate e 29 centesimi per SMS; nel caso di esaurimento del traffico Internet, invece, la navigazione verrà bloccata automaticamente. Il bundle potrà essere dunque rinnovato con il servizio Riparti anticipando la quota mensile. Infine, l’offerta potrà essere interrotta in qualsiasi momento senza penali o vincoli di disattivazione. L’offerta sarà attivabile tramite il sito ufficiale con la possibilità di ricevere la SIM direttamente a casa o, in alternativa, nell’edicola più vicina dove sarà necessario poi completare il pagamento.

Nel mentre Ho. Mobile ha lanciato un programma a premi chiamato Ho. Sticker che permette di ottenere ricariche telefoniche da 5 Euro completamente gratis.