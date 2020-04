Ho. Mobile esagera: in arrivo un'offerta con 100 Gigbyte di internet!

Ho. Mobile, l'operatore virtuale controllato da Vodafone, è pronto ad esagerare con un'opzione tariffaria rivolta ai nuovi clienti che attiveranno un nuovo numero di telefono. Secondo quanto raccolto dai colleghi di MondoMobileWeb, l'offerta includerà 100 gigabyte di internet

Per le nuove attivazioni effettuate dal 19 Aprile al 15 Maggio 2020 il costo mensile sarà di 12,99 Euro, dopo di che passerà a 14,99 Euro. E' anche previsto il pagamento di un costo unatantum per l'attivazione di 9 Euro, a cui si aggiungono 99 centesimi di Euro per la spedizione della SIM: complessivamente, quindi, gli utenti dovranno pagare 9,99 Euro.

Non sono arrivate informazioni sulla velocità di connessione, ma è probabile che Ho estenda quelli attuali che permettono di sfruttare la connessione 4G a 30 o 60 Mbps in download, a seconda dell'opzione scelta.

Nel bundle non sarà presente alcun altro elemento: Ho. 100 Giga infatti si configurerà come un'offerta solo dati, a cui si aggiungeranno 5 minuti di telefonate gratis e 5 SMS simbolici da utilizzare per le emergenze. L'ufficialità dovrebbe arrivare già la prossima settimana, quando questa nuova promozione si aggiungerà a quelle da 5,99 Euro, 8,99 Euro e 12,99 Euro.

