Ho. Mobile facilita l'attivazione della SIM: il riconoscimento avviene con i video selfie!

Ho. Mobile spinge sull'acceleratore ed ha deciso di velocizzare l'attivazione delle SIM. L'operatore virtuale di Vodafone infatti ha implementato un nuovo modo per abilitare la scheda al momento della ricezione a casa, a causa dei numerosi problemi riscontrati dagli utenti che si sono affidati alle videochiamate.

Secondo quanto riferito dai colleghi di MondoMobileWeb, da qualche giorno sarebbe attivo un nuovo servizio che consente di attivare la SIM con un video selfie da inviare al momento della consegna. Sostanzialmente quindi gli utenti non dovranno fare altro che registrare un breve filmato, da inviare poi attraverso il client ufficiale.

Durante la procedura viene chiesto agli utenti di mostrare chiaramente il proprio volto, accompagnato da un documento di riconoscimento valido (patente, carta d'identità, passaporto) per verificare la propria identità.

Non sappiamo se questo nuovo sistema sia da interpretare come misura provvisoria in tempo di Coronavirus o meno, ma sicuramente si tratta di una piacevole novità destinata a risolvere uno dei problemi più fastidiosi tra quelli segnalati dagli utenti. Non sempre infatti le videochiamate sono risultate immediate.

Per tutte le offerte di portabilità di operatori virtuali come Ho Mobile vi rimandiamo al nostro speciale pubblicato qualche giorno fa, contenente tutte le migliori promozioni per coloro che intendono cambiare operatore.