Ho. Mobile, Kena e Very pronte a rispondere ad Iliad: offerte per la rete fissa in arrivo?

Mentre sembra essere ormai prossimo il debutto di Iliad nella rete fissa, al punto che le indiscrezioni riportate da Repubblica parlano di un lancio già in programma a Novembre, dal forum di Fibra.Click arriva una notizia in anteprima.

A quanto pare, infatti, i principali operatori del paese (TIM, Vodafone e WindTre) avrebbero intenzione di replicare quanto fatto nel comparto mobile qualche anno fa, quando a seguito del debutto di Iliad lanciarono Ho. Mobile, Kena Mobile e Very Mobile.

L'utente Federicof, infatti, racconta che non appena Iliad lancerà la propria proposta per la rete fissa, che a giudicare dalle reazioni degli utenti sembra essere molto attesa, Kena, Ho. e Very sarebbero pronte a lanciare le loro offerte di internet per la casa. L'utente afferma che "è tutto pronto, c'è solo da fare switch on", ma non ha diffuso alcuna informazione sui prezzi, tanto meno sul contenuto. E' innegabile però che analogamente a quanto avvenuto per il mobile, anche nel comparto di rete fissa potrebbe ripetersi lo stesso trend.

La speranza per gli utenti è che il debutto di Iliad porti ad un calo dei prezzi ed uno stop alle rimodulazioni.

