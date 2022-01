ho. Mobile lancia due nuove offerte: minuti illimitati e 100 Giga, ma a due prezzi diversi

Oltre all’offerta GO 100 Fire+ attivata da WindTre per ex clienti selezionati, sul mercato ora potrete trovare anche altri piani tariffari completamente nuovi di ulteriori operatori come ho. Mobile, che ha lanciato ben due pacchetti identici ma dal prezzo differente. Si parte da 8,99 Euro al mese, ma cosa viene proposto esattamente?

In entrambi i casi, come ripreso da MondoMobileWeb, si parla di minuti e SMS illimitati verso qualsiasi numero italiano e 100 Giga di Internet in 4G. Nel primo caso, ovvero ho. 8,99 100 Giga da 8,99 Euro al mese, sono inclusi 5,9 GB in Roaming UE; nel caso di ho. 13,99 100 Giga da 13,99 Euro al mese, invece, il pacchetto include 9,2 Giga in Roaming UE.

Perché sono stati creati due pacchetti identici a prezzi diversi? La differenza si pone nel vincolo di attivazione: il bundle più economico potrà essere attivato solo con scheda SIM ho. dal numero nuovo, mentre il piano da 13,99 Euro è riservato a coloro che vorranno effettuare la portabilità da operatori come TIM, Vodafone, WindTre, Kena e Very Mobile. Il costo della SIM è fissato a 0,99 Euro in entrambi i casi, mentre l’attivazione costa 9 Euro – o 29 Euro in caso di portabilità da Vodafone a ho. Mobile, trattandosi di un passaggio da operatore principale a operatore virtuale. Entrambi i pacchetti resteranno disponibili da oggi, 16 gennaio 2022, fino a data non definita.

