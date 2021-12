ho. Mobile lancia ho. 8,99 150 Giga, offerta di portabilità da 8,99 Euro al mese

A partire da ieri, 20 dicembre 2021, l’operatore virtuale ho. Mobile ha lanciato l’offerta ho. 8,99 150 Giga come nuovo piano di portabilità da altri operatori virtuali rivali. Vediamo cosa offre nel dettaglio per l’interessante cifra di 8,99 Euro al mese, alternativa alla già lanciata ho. 6,99 50 Giga.

Come ripreso da MondoMobileWeb, ho. 8,99 150 Giga si propone al detto prezzo e include 150 Giga di traffico mobile in 4G, minuti di chiamate illimitati verso qualsiasi numero fisso e nazionale e anche SMS illimitati verso tutti. In Roaming UE potrete godere di 5,90 Giga al mese e, superati i Giga base inclusi nel pacchetto, la navigazione verrà bloccata automaticamente.

La spesa iniziale per l’attivazione sarà pari a 0,99 Euro soltanto per ottenere la scheda SIM ricaricabile; in caso di attivazione online, invece, il costo sarà pari a 9,99 Euro per pagare immediatamente la prima mensilità dell’offerta. Attenzione, però, perché in caso di mancata portabilità entro 15 giorni dall’attivazione della SIM, allora il cliente perderà lo sconto e si troverà costretto a pagare 17,99 Euro al mese. Ricordiamo che la portabilità sarà effettuabile da operatori come Iliad, CoopVoce, Fastweb, PosteMobile, Rabona Mobile, Tiscali, Spusu, LycaMobile, Feder Mobile e altri nomi minori. Altra nota importante prevede che l’offerta sia accessibile soltanto a nuovi clienti ho. Mobile.

