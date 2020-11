Ho. Mobile lancia la nuova offerta: 100 gigabyte e minuti ed SMS illimitati a 9,99 Euro

Nuova offerta per Ho Mobile. L’operatore telefonico virtuale di Vodafone Italia, infatti, lancia oggi una nuova promozione che consente di ottenere a 9,99 Euro al mese 100 gigabyte di internet in 4G, e minuti ed SMS illimitati verso tutti.

La promozione prevede un costo iniziale di 0,99 Euro per la SIM, mentre spedizione ed attivazione sono gratuite. Sostanzialmente, quindi, al momento del ritiro della scheda bisognerà pagare 10,99 Euro.

Non si tratta però di un’offerta disponibile per tutti, ma solo per coloro che effettuano la portabilità da Iliad, Fastweb, CoopVoce, Lycamobile ed una serie di operatori virtuali tra cui figurano Spusu, Tiscali, Welcome ed altri. Nelle condizioni Ho sottolinea che la portabilità deve essere effettuata entro 15 giorni dall’attivazione della SIM, altrimenti si perderà lo sconto e si rinnoverà a 12,99 Euro al mese.

Non è tutto però, perchè Ho mette anche a disposizione l’offerta “soddisfatti Ho rimborsati”: dopo una prova di 30 giorni, infatti, è possibile richiedere il rimborso online semplicemente, se non ci si è trovati bene.

Il prezzo dell’offerta è ovviamente bloccato e non subirà alcuna rimodulazione, ma per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina della promozione. Non è chiaro se si tratta di una flash sale disponibile solo a tempo limitato o meno.