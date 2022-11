ho. Mobile lancia nuova offerta con 100 Giga a 6,99 euro al mese

Recentemente abbiamo parlato delle offerte Very Mobile disponibili a novembre 2022, tra cui il piano speciale del Black Friday. Oltre a tali proposte, però, coloro che vogliono effettuare la portabilità a un altro operatore dovrebbero valutare anche la nuova offerta ho. da 6,99 euro al mese con 100 Giga in 4G.

Visitando il sito ufficiale dell’operatore virtuale basato su rete Vodafone, infatti, da oggi 18 novembre 2022 appare il piano ricaricabile ho. 6,99 100GB dal prezzo mensile già citato, con SMS e chiamate senza limiti verso qualsiasi numero fisso o mobile in Italia. La velocità della rete mobile, invece, è limitata a 30 Mbps sia in download che in upload. Non risulta esserci, infine, alcun costo di attivazione.

La disponibilità è tuttavia limitata agli operatori virtuali: per accedere a ho. 6,99 100GB è infatti necessario provenire da brand come Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Lyca o altri MVNO. Rendiamo noto ai lettori, in chiusura, che questa offerta prevede l’addebito automatico sul credito residuo ogni mese, con blocco della navigazione Internet in caso di esaurimento dei Giga a disposizione. Attivare questa offerta presso i punti vendita ho. potrebbe richiedere un costo minimo di 0,99 euro salvo promozioni.

