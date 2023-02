ho. Mobile lancia offerta con 120 Giga a 6,99 euro al mese: come attivarla

Da ieri, 15 febbraio 2023, ho. Mobile ha reso disponibile una offerta speciale da 6,99 euro al mese per i clienti che vogliono completare il cambio di operatore. Il secondo brand di Vodafone torna dunque alla carica con un piano tariffario molto competitivo: ecco cosa include.

Come notato dai colleghi di MondoMobileWeb, l’offerta in questione si chiama BTL ho. 6.99 e include ogni mese chiamate senza limiti verso qualsiasi numero telefonico fisso o mobile nazionale, SMS sempre illimitati e 120 Giga di rete mobile in 4G a massimo 30 Mbps sia in download che in upload, il tutto alla già citata cifra di 6,99 euro al mese. L’attivazione, invece, è gratuita e va sommata soltanto al prezzo della prima ricarica per pagare la mensilità iniziale.

Attenzione però a un dettaglio molto importante: la promozione in questione rilanciata dall’operatore virtuale è disponibile esclusivamente in alcuni punti vendita autorizzati in Italia, e vale soltanto per chi proviene da operatori virtuali minori oltre a Iliad, PosteMobile, Fastweb e CoopVoce. Di conseguenza, non è assicurata la disponibilità in tutta la penisola. Non essendoci una lista ufficiale dei rivenditori che propongono BTL ho. 6.99, l’unico modo per accedervi è recandosi presso il punto ho. più vicino, chiedendo esplicitamente questa promo.

Se volete una nuova SIM ma non ho. Mobile, invece, vi rimandiamo alle offerte Iliad di febbraio 2023.