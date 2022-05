ho. Mobile lancia offerta da 5,99 Euro al mese presso punti vendita fisici: cosa include

Dopo avere rinnovato il listino di offerte per maggio 2022, l’operatore virtuale ho. Mobile torna alla carica presso alcuni rivenditori aderenti lanciando la nuova offerta ho. 5,99 70GB, semplice variante del piano tariffario dallo stesso prezzo disponibile online. Vediamo cosa comprende nel dettaglio.

Come ripreso da MondoMobileWeb, il secondo brand consumer di Vodafone ha voluto garantire a certi rivenditori fisici l’opportunità di proporre l’offerta ho. 5,99 70GB da 5,99 Euro al mese con un pacchetto dati composto da chiamate illimitate verso qualsiasi numero fisso e mobile nazionale, SMS senza limiti verso tutti e 70 Giga di Internet in 4G anziché 50 Giga.

La attivazione non richiede il pagamento di alcuna quota oltre alla prima ricarica e all’eventuale costo della SIM, ma rimane limitata ad operatori virtuali come Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Lycamobile e altri MVNO. Esclusi dalla lista sono Kena e Very Mobile, rispettivamente secondo operatore di TIM e WindTre.

Scendendo nel dettaglio della promozione, ricordiamo che in caso di insufficienza del credito residuo il rinnovo avverrà portandolo in negativo; di conseguenza, per utilizzare l’offerta bisogna effettuare una ricarica affinché il credito ritorni a una quota maggiore a zero. In caso di esaurimento dei Giga compresi, infine, la navigazione online tramite rete mobile si blocca automaticamente.

A proposito del brand principale, ricordiamo che giusto in questi giorni sono scattate nuove rimodulazioni Vodafone.