ho. Mobile lancia 'Prova ho.': prova offerta da 6,99 Euro al mese e decidi se tenerla

ho. Mobile lancia l’iniziativa “Prova ho.” per i nuovi clienti interessati ad avere una SIM dell’operatore virtuale basato su rete Vodafone. Il funzionamento è semplice: aderendovi sarà possibile provare un’offerta telefonica da 6,99 Euro al mese, con prima tariffa rimborsata, e decidere se tenerla attiva o meno.

Come ripreso da MondoMobileWeb, il piano in questione include mensilmente minuti di chiamate senza limiti verso qualsiasi numero fisso o mobile in Italia, SMS illimitati verso chiunque e 70 Giga di traffico Internet in 4G al detto prezzo di 6,99 Euro al mese. In Roaming UE e nel Regno Unito sono previsti invece 3,9 Giga al mese.

La prima mensilità verrà rimborsata sul credito entro 24 ore dall’attivazione e non sono previsti costi per quest’ultimo processo, eccetto per la scheda SIM pari a 0,99 Euro (non rimborsati). Prova ho. sarà accessibile sia a coloro che vorranno attivare un nuovo numero, sia a coloro che vogliono cambiare operatore tramite portabilità. Tra gli operatori virtuali supportati troviamo Iliad, PosteMobile, Kena Mobile, Fastweb, Lycamobile, Rabona Mobile, Feder Mobile e Spusu, oltre a un vasto numero di altri brand minori.

La situazione cambia in caso di provenienza da operatori maggiori come TIM, Vodafone e WINDTRE, dato che comporterà l’aumento del costo mensile dopo la prova da 6,99 Euro a 13,99 Euro. Lo stesso varrà per chi proviene da Very Mobile, mentre si segnala che i clienti Vodafone dovranno pagare anche 20 Euro per l’attivazione dell’offerta di prova disponibile in queste ultime giornate di ottobre. Tra l'altro, ricordiamo che ho. Mobile ha anche altre offerte di portabilità attive questo mese.

Una volta concluso il periodo di test, che ricordiamo essere della durata di un mese, ho. Mobile consentirà all’utente di usufruire a tempo indeterminato della promozione in questione o, in alternativa, di cambiare gratuitamente operatore.

A proposito di Vodafone, nel mese di ottobre l’operatore ha avviato una campagna SMS per ex clienti per proporre l’offerta Special 50 Digital Edition da 7 Euro al mese.