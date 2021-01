Mobile Mania Mediaword: le migliori offerte su TV 4K e soundbar

Nell'ambito della Mobile Mania di Mediaworld, lanciata qualche giorno fa, la catena di distribuzione propone un'ampia gamma di sconti anche su TV e soundbar di vari marchi, vediamo di cosa si tratta.

Il Samsung UE65TU8070UXZT da 65 pollici è disponibile a 699 Euro, 200 Euro in meno rispetto agli 899 Euro di listino. In sconto troviamo anche il Sony KD55XH8077 da 55 pollici a 749 Euro, per un risparmio superiore ai 200 Euro se si confronta con i 999 Euro imposti dalla compagnia giapponese, mentre la variante da 43 pollici della stessa linea passa a 649 Euro dai 799 Euro precedenti. In sconto anche il QLED QE50Q60TAUXZT da 50 pollici a 629 Euro.

Tra le soundbar, invece, segnaliamo la promozione sulla Samsung HW-Q60T/ZF, che viene proposta a 249,99 Euro rispetto ai 349,99 euro imposti dal produttore. La Sony HTS350 invece passa a 179,99 Euro e la Bose Smart Soundbar 300 a 399 Euro: in questo caso il risparmio è di 50 Euro se si confronta con i 449 Euro precedenti. Infine, segnaliamo anche la promozione sulla Samsung HW-T420/ZF, a 99,99 Euro.

Le promozioni saranno disponibili fino al 17 Gennaio 2021: viene proposta anche la consegna gratuita su alcuni prodotti, oltre che la possibilità di effettuare il pagamento rateale secondo le condizioni vantaggiosi previste da Mediaworld.