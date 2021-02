Ho. Mobile, novità dal 22 Febbraio 2021 per i seriali delle SIM rigenerati

Ancora novità per i nuovi numeri seriali delle SIM Ho Mobile, che come ampiamente noto sono stati rigenerati a seguito del furto di dati dello scorso Dicembre. Dal 22 Febbraio, infatti, arriverà un importante cambiamento direttamente nell'applicazione di Ho.

L'operatore telefonico sta informando i clienti che dal 22 Febbraio prossimo sarà possibile trovare il codice seriale della SIM direttamente nel client di Ho. per iOS ed Android, nella sezione "Gestisco il mio profilo". Nell'SMS inviato si legge che "ti informiamo che a partire dal 22.02 potrai trovare il codice seriale della tua SIM direttamente nell’app ho. nella sezione “Gestisco il mio profilo”. Ti ricordiamo inoltre che il codice sarà sempre disponibile inviando un SMS con scritto “seriale” al 3424072211. Potrai utilizzarlo in caso tu voglia passare a un altro operatore".

Si tratta di una novità importante e non poco comoda, soprattutto per gli utenti che intendono effettuare la portabilità in uscita. Così facendo, potranno trovare il seriale nuovo tramite l'applicazione e non sarà necessario inviare l'SMS all'apposito numero, il che facilita significativamente l'intera procedura.

Come notato dai colleghi di Mondo Mobile Web, con questa novità Ho Mobile diventa uno dei primi operatori ad aver inserito l'ICCID delle SIM direttamente nell'applicazione ufficiale per gli smartphone.