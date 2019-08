Ho. Mobile: nuova offerta contro gli utenti Iliad. 50GB a 5,99 euro!

Ho. Mobile, l'operatore virtuale di Vodafone, torna all'attacco degli utenti Iliad e propone un'interessante offerta per spingere le portabilità degli utenti che hanno scelto la compagnia di Benedetto Levi. Tramite un nuovo banner pubblicato sul proprio sito ufficiale.

Coloro che intendono passare ad Ho., e che attualmente sono clienti Iliad, potranno accedere ad una promozione che a 5,99 Euro al mese include 50 gigabyte di internet e minuti ed sms illimitati verso tutti.

Come sempre, la velocità di navigazione è limitata a 30 Mbps in upload e download, una scelta che Ho ha deciso di adottare dopo l'elevato numero di portabilità registrate a seguito del lancio dello scorso anno.

Gli utenti che decideranno di passare ad Ho. Mobile provenendo da Iliad dovranno pagare 9,99 Euro per la SIM e l'attivazione, a cui si aggiungono i 6 Euro per la prima ricarica. Complessivamente, quindi, il costo per il primo mese è di 15,99 Euro.

La promozione include i servizi SMS Ho. Chiamato, l'accesso al 42121 per il credito residuo, l'avviso di chiamata, navigazione hotspot, trasferimento di chiamata e la segreteria telefonica gratuita.

Per accedere all'offerta basta collegarsi sulla pagina ufficiale e cliccare su "Acquista". I clienti che decideranno di effettuare la portabilità da Kena o Daily Telecom, invece, potranno beneficiare della stessa offerta ad 8,99 Euro.