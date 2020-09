Ho. Mobile, nuova promozione per i già clienti: 100 Gigabyte ad 8,99 Euro!

Nelle ultime ore sono stati tanti gli utenti che, attraverso l'applicazione ufficiale di Ho. Mobile, hanno ricevuto una proposta dall'operatore telefonico virtuale, il quale li ha invitati a cambiare promozione per sottoscriverne una nuova.

Nel popup, l'MNVO di Vodafone invita i già clienti, che hanno attivato l'offerta con 70 gigabyte di internet e minuti ed SMS illimitati a 5,99 Euro, a passare ad un nuovo bundle che ad 8,99 Euro al mese include 100 gigabyte di internet e minuti ed SMS illimitati verso tutti.

Non si tratta ovviamente di una rimodulazione, in quanto proprio la strategia societaria di Ho. prevede prezzi bloccati per sempre, ma di una scelta che viene data a coloro che necessitano di più gigabyte. E' bene precisare che non è previsto alcun costo di attivazione o di cambio, ma si dovrà effettuare la ricarica da 8,99 Euro per procedere con l'addebito.

Una limitazione è rappresentata dal fatto che una volta sottoscritta l'offerta non sarà possibile tornare alla precedenza.

L'attivazione può anche essere fatta al di fuori del popup: in quel caso sempre attraverso l'applicazione è necessario aprire il menù laterale, spostarsi in "La Mia Offerta" e quindi selezionare "Cambia Offerta". Nella nuova schermata sarà visualizzata la nuova proposta e si potrà procedere con l'attivazione.

Di recente Ho. Mobile ha anche attivato le chiamate VoLTE per tutti i clienti.