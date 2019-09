Ho. Mobile: nuova proroga per l'offerta da 5,99 Euro contro Iliad e virtuali

Ho Mobile ha nuovamente prorogato la promozione lanciata a fine agosto che permette a coloro che posseggono una sim Iliad o di un operatore virtuale di godere a 5,99 Euro al mese di 50 gigabyte di traffico internet e minuti e messaggi illimitati verso tutti.

La società controllata da Vodafone infatti tramite il proprio sito web ha comunicato che l'offerta sarà disponibile fino al 25 Settembre 2019, quattro giorni dopo la scadenza prevista per il 21 Settembre.

Ricordiamo, per dovere di cronaca, che Ho. Mobile offre la connessione in 4G ma con velocità massima di 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload, e si appoggia alla rete Vodafone.

L'offerta può essere sottoscritta dai nuovi clienti Ho che effettuano la portabilità da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Digitel, Foll-In, Green Telecomunicazioni, LycaMobile, NT Mobile, NV Mobile, NoiTel, Optima Mobile, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile, Welcome Italia, BT Italia, Digi Mobile e Withu.

Per coloro che non soddisfano il requisito è disponibile ad 8,99 Euro al mese se si attiva un nuovo numero o si effettua la portabilità da Kena e Daily Telecom. In alternativa, è richiesto il pagamento del costo completo di 12,99 Euro al mese.

Per la versione da 5,99 Euro il costo di attivazione è di 9,99 Euro, da sostenere una tantum.