Ho. Mobile: nuova proroga per l'offerta con 50GB a 5,99 Euro

Dopo la proroga di qualche giorno fa, Ho. Mobile ha annunciato di aver nuovamente rinviato la scadenza dell'offerta che propone a 5,99 Euro al mese 50 gigabyte di internet ed SMS e chiamate illimitate verso tutti.

La promozione ora potrà essere sottoscritta fino al 2 Settembre 2019 da tutti coloro che intendono effettuare la portabilità del proprio numero da Iliad ed altri operatori virtuali ad esclusione di Kena Mobile e Daily Telecom.

Per coloro che invece non soddisfano i requisiti di cui sopra, il costo mensile della promozione passa ad 8,99 Euro al mese, rispetto ai 12,99 Euro per gli utenti standard.

La portabilità richiede 9,99 Euro una tantum, comprensivi di attivazione e consegna della nuova SIM, che può essere ritirata anche presso uno dei tanti punti vendita Ho sparsi lungo tutto il territorio italiano. Complessivamente quindi il costo totale da sostenere il primo mese è di 15,99 euro.

Come sempre, sottolineiamo che la velocità di internet è limitata al 4G Basic, ovvero a 30 Mbps sia in download che upload.

Per tutte le informazioni sull'offerta, e per sottoscrivere la promozione, vi rimandiamo alla pagina ufficiale raggiungibile tramite questo indirizzo.

Ho. Mobile da qualche settimana ha anche introdotto il servizio di ricarica automatica per le offerte, che può essere attivato tramite conto corrente.