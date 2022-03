ho. Mobile, ecco le offerte di portabilità disponibili a marzo 2022: elenco e prezzi

Dopo avere trattato ieri i piani di portabilità Kena disponibili questo mese, passiamo a un altro operatore virtuale italiano per scoprire cosa propone sul mercato. Si parla di ho. Mobile, secondo brand di Vodafone: vediamo nel dettaglio le offerte di portabilità proposte a marzo 2022, a partire da 5,99 Euro al mese.

Visitando il portale ufficiale ho. troviamo subito in evidenza il piano da 8,99 Euro al mese con 150 Giga di traffico mobile in 4G, minuti di chiamate senza limiti e SMS altrettanto illimitati verso tutti, accessibile però solamente a clienti Iliad, PosteMobile, Fastweb, CoopVoce, LycaMobile e altri MVNO. Si chiarisce, nella pagina dedicata, che la portabilità deve essere effettuata entro 15 giorni dall’attivazione della SIM, pena il passaggio alla tariffa mensile di 16,99 Euro al mese. L’unico costo iniziale è pari a 9 Euro, necessario esclusivamente per la prima ricarica.

In alternativa, lo stesso bacino di utenza potrà accedere a ho. 50 Giga da 5,99 Euro al mese e ho. 120 Giga da 7,99 Euro al mese, entrambi con minuti/SMS illimitati, attivazione gratuita e scheda SIM a costo zero in caso di attivazione online.

Coloro che provengono da TIM, Vodafone, WindTre e Very Mobile potranno invece richiedere solamente la portabilità verso ho. Mobile con i piani da 50 Giga a 11,99 Euro al mese e 100 Giga a 13,99 Euro al mese, sempre con chiamate e messaggi senza limiti verso tutti. In aggiunta, l’attivazione richiede il pagamento di 9 Euro, più 12 o 14 Euro per la prima ricarica.

Infine, coloro che vorranno attivare un nuovo numero potranno richiedere i piani ho. 50 Giga a 6,99 Euro al mese e ho. 100 Giga a 8,99 Euro al mese, anche in questo caso con SMS e chiamate senza limiti e attivazione a 9 Euro.

