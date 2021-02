Ho. Mobile, da oggi è più facile conoscere il nuovo seriale della SIM: ecco come

Diventa oggi attiva la novità di Ho. Mobile per i codici seriali delle SIM, che è stata annunciata qualche settimana fa dall'operatore a seguito del data breach che ha colpito migliaia di clienti e consente di conoscere il nuovo ICCID in maniera semplice ed immediata.

Coloro che hanno avuto modo di seguire la vicenda relativa al furto dei dati ai danni di Ho. Mobile, infatti, ricorderanno che l'operatore virtuale di Vodafone a causa della mancanza di SIM nei punti vendita e per evitare assembramenti ha deciso di rigenerare i codici seriali di tutti gli utenti coinvolti. Inizialmente infatti la procedura poteva sembrare poco immediata in quanto bisognava inviare un SMS al numero ricevuto per riceverlo.

Da oggi, invece, il tutto è possibile direttamente dall'app Ho. disponibile per iOS ed Android, seguendo pochi passi:

Aprite l'app;

Nel menù laterale, cliccate sul vostro numero di telefono e quindi su "Gestisco il mio profilo"

A questo punto sotto il pannello "i miei numeri" cliccate nuovamente sul numero di telefono;

Fate tap su "Seriale SIM".

Vi si aprirà un altro pannello in cui si legge che "per sicurezza, ti sarà inviato un codice via SMS sul tuo numero per procedere con la visualizzazione". Non dovrete fare altro che cliccare su "visualizza" e quindi inserire nell'apposito campo il codice numerico di quattro cifre ricevuto via SMS per poter accedere al nuovo seriale.