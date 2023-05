Ho. Mobile, da oggi le SIM si possono attivare tramite SPID

Importante novità per i nuovi clienti Ho.Mobile. Come riportato dai colleghi di MondoMobileWeb, coloro che da oggi 3 maggio 2023 acquistano una nuova SIM online e scelgono la consegna a casa, avranno la possibilità di effettuare l’attivazione tramite il sistema SPID con tutti gli Identity Provider Accreditati da AGID.

Si tratta di un piacevole new entry, che rende la procedura di attivazione ancora più immediata. Questo nuovo sistema si aggiunge a quelli già esistenti che consistono nell’upload dei documenti e la registrazione di un videomessaggio in cui si legge un messaggio.

La possibilità di attivare la SIM tramite SPID compare nel momento in cui si avvia il processo di attivazione tramite l’applicazione Ho. Mobile: una volta effettuata la scansione del numero seriale, si potrà scegliere di effettuare l’autenticazione di secondo livello tramite SPID con uno degli Identity Provider accreditati. A questo punto, i clienti non dovranno fare altro che inserire le credenziali e quindi una volta concluso il passaggio procedere con l'utilizzo della SIM o con il via alla procedura di portabilità.

Ricordiamo che fino al 14 Maggio 2023 i clienti Iliad, Fastweb, Coop Voce e di altri operatori hanno la possibilità di sottoscrivere a 6,99 Euro l’offerta che include 130 gigabyte di internet o a 7,99 Euro quella che include 180 Giga.