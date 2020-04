ho Mobile: se ordinate una SIM, ne ricevete a casa tre con questa promo

ho. Mobile sembra aver dato il via a un'iniziativa inusuale. Infatti, a quanto pare, gli utenti che hanno ordinato una SIM online ne stanno ricevendo tre e non si tratta di un errore.

In particolare, stando a quanto riportato da Mondomobileweb, l'operatore telefonico ha avviato una promozione che permette di ottenere due SIM in omaggio con l'acquisto di una SIM tramite il portale online ufficiale. Secondo la fonte, le consegne delle SIM aggiuntive sono già partite nella giornata del 14 aprile 2020 e diversi utenti sono rimasti sorpresi da questo "regalo". Infatti, ho. Mobile non aveva comunicato l'attivazione di questa promozione.

Nella confezione speciale delle SIM aggiuntive, si può leggere: "Una sorpresa per gli amici. Condividi questa SIM con un amico: 5 euro di ricarica per te e 5 euro per lui". Insomma, in parole povere, sembra che l'operatore telefonico voglia invitare gli utenti a fornire le SIM alle persone che conoscono, in modo da accedere alle ricariche omaggio legate all'iniziativa ho. Tanti Amici.

Insomma, ho. Mobile ha lanciato un'iniziativa interessante. Tuttavia, ci teniamo precisare che, al momento in cui scriviamo, sul sito ufficiale dell'operatore non c'è alcuna indicazione legata a questa promozione. Nonostante questo, sono molti gli utenti che stanno confermando di aver ricevuto la SIM e quindi non sembrano esserci dubbi in merito all'esistenza dell'iniziativa. In ogni caso, se siete interessati, vi consigliamo di informarvi come si deve prima di procedere all'acquisto della SIM.

Detto questo, salvo proroghe, la promozione che consente di portarsi a casa tre SIM al posto di una dovrebbe essere attiva fino al 30 aprile 2020. Le SIM possono essere attivate sia a proprio nome che fornite ad altre persone (in modo che vengano intestate a queste ultime). L'attivazione può avvenire tramite l'applicazione ufficiale di ho. Mobile ed è possibile anche eseguire la portabilità. Per ottenere le SIM "omaggio", sembra che basti semplicemente ordinarne una online entro la scadenza della promozione.