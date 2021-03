Ho. Mobile potenzia la sicurezza delle SIM: arriva l'aggiornamento via SMS

Il furto di dati di Ho. Mobile dello scorso Dicembre ha avuto un effetto importante sull'operatore telefonico virtuale controllato da Vodafone. Sin da subito, Ho si è attivata per potenziare la sicurezza dei propri clienti, ed un nuovo SMS in arrivo in queste ore conferma quanto sta avvenendo.

Nel messaggio, ricevuto dai primi utenti, si legge quanto segue: "ciao! Abbiamo effettuato alcuni aggiornamenti sulla nostra rete per continuare a potenziale la sicurezza della tua SIM. Ti chiediamo di spegnere e riaccendere il tuo smartphone per poter completare l’aggiornamento. Grazie!".

Non è chiaro di che tipo di aggiornamenti si tratti, ma probabilmente riguarda anche la rete. Resta da capire anche se inizialmente Ho. Mobile e VEI daranno priorità ai clienti coinvolti nel furto di dati o meno, ed al momento ancora non sono arrivate indicazioni di alcun tipo a riguardo.

I comunicati diffusi lo scorso mese di Gennaio però hanno confermato che anche gli ex clienti Ho sono stati interessati dal furto. L'operatore inizialmente ha invitato gli utenti a sostituire la SIM, per ottenere un nuovo codice seriale, ma successivamente ha provveduto a rigenerarlo direttamente da remoto e non ha richiesto alcun tipo d'intervento.

Di recente, Ho. Mobile ha annunciato di aver regalato giga illimitati per tutti i clienti.