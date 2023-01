Ho. Mobile prepara Ho. Plus: ad 1,99 Euro al mese più velocità e buoni carburante

In un periodo non certo florido per il mercato dei carburanti, arriva la nuova iniziativa promozione Ho. Plus dell’operatore virtuale di Vodafone. Si tratta di un nuovo servizio che a 1,99 Euro al mese permette di godere di tanti vantaggi.

Nato come programma di fidelizzazione per i propri clienti, Ho. Mobile riprende il funzionamento di alcuni servizi simili di Vodafone che garantiscono dietro il pagamento di una somma aggiuntiva diversi extra.

Nel caso di Ho. Mobile, a giudicare da quanto affermato dai colleghi di MondoMobileWeb, il costo sarà di 1,99 Euro al mese e gli utenti avranno la possibilità di godere di velocità di navigazione più elevate sotto la rete 4G: attualmente le offerte sono limitate a 30 Mbps, ma abilitando Ho+ si potrà passare a 60 Mbps, il doppio quindi.

A ciò dovrebbero aggiungersi anche degli extra: lo stesso sito riferisce che grazie ad un accordo siglato con Q8 sarà possibile ottenere fino al 31 Marzo 2023 un buono carburante di 5 Euro a fronte di una spesa minima di 30 Euro. Probabile quindi che Ho. Plus sia accompagnato da una sezione ad hoc nell’app di Ho che permetterà di consultare tutti i vantaggi previsti, che evidentemente cambieranno a seconda degli accordi siglati.