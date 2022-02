ho. Mobile pronta a rispondere a iliad con un'offerta fibra low cost? Le voci

Mentre si discute in merito alla possibile trattativa legata a iliad e Vodafone, alcune voci di corridoio delineano una possibilità che potrebbe aver fatto "accelerare" la questione. Infatti, a quanto pare in casa ho. Mobile si starebbe discutendo relativamente al lancio di un'offerta low cost legata alla fibra.

A riportare l'indiscrezione è UpGo, fonte che fa riferimento al possibile prossimo arrivo di una promozione che combina mobile e fisso. Il contesto in cui si starebbe studiando questa eventualità è quello che vede la casa madre, ergo Vodafone, al centro di non poche difficoltà, mentre a quanto pare il brand ho. Mobile starebbe riuscendo a far registrare risultati niente male.

In ogni caso, ribadiamo che per il momento si tratta solamente di rumor: non c'è nulla di certo in quanto emerso online. Nonostante questo, la possibilità che ho. Mobile entri effettivamente nel mondo della fibra, ovvero quello in cui iliad si è appena lanciata con l'iliadbox, potrebbe aver giocato un ruolo non di poco conto nelle vicende di cui si sta vociferando in queste ore (per chi non avesse seguito la questione, secondo Bloomberg iliad sarebbe interessata ad acquistare Vodafone Italia).

Ricordiamo infatti che ho. Mobile fa capo a Vodafone e dunque con un'operazione simile iliad potrebbe potenzialmente mettere sotto la sua ala svariate realtà interessanti, anche se chiaramente per ora la questione è ben poco chiara. Staremo a vedere: sembra proprio che qualcosa si stia muovendo tra gli operatori telefonici italiani.