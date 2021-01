ho. Mobile: niente rallentamenti nella portabilità dovuti al cambio ICCID

Dopo aver annunciato l'avvio del cambio automatico dell'ICCID delle SIM coinvolte nel furto dati di qualche settimana fa, ho. Mobile è tornata sull'argomento per rispondere ad alcune domande diffuse tra gli utenti.

Infatti, l'operatore telefonico ha aggiornato la pagina ufficiale relativa alla vicenda con ulteriori informazioni. Più precisamente, sul portale di ho. Mobile si può leggere: "Abbiamo escluso dalla rigenerazione del seriale i clienti che hanno richiesto un cambio di operatore nei giorni precedenti, quindi non ci saranno rallentamenti nella portabilità dovuti a questa modifica".

Inoltre, sono state aggiunte anche altre risposte a domande frequenti. A chi si chiede perché ho. Mobile non abbia preso provvedimenti in tempi più brevi, l'operatore telefonico risponde: "Si tratta di una soluzione innovativa e tecnicamente complessa che ha impatto soltanto sui clienti coinvolti. Abbiamo lavorato giorno e notte per renderla disponibile nel più breve tempo possibile".

Alla domanda "Perché non avete aspettato questa soluzione prima di informare i clienti coinvolti?", ho. Mobile risponde: "Abbiamo ritenuto opportuno informarli e in parallelo abbiamo accelerato lo sviluppo di questa soluzione". Infine, l'ultima domanda è "Per rigenerare il nuovo seriale devo mandare subito l'SMS?" con conseguente risposta: "No, il tuo nuovo codice seriale è già stato rigenerato. L'SMS da inviare serve solo per conoscerne il numero, ma non c'è fretta, potrai farlo quando ne hai bisogno".