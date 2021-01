Ho. Mobile rassicura gli utenti dopo il furto dei dati: 'SIM Swapping impossibile'

La conferma del furto dei dati di Ho Mobile arrivata nella giornata di ieri ha provocato una vera e propria psicosi tra i clienti dell'operatore virtuale. Quest'oggi arrivano nuove informazioni a riguardo.

Ho Mobile, aggiornando il comunicato di ieri, ha voluto tranquillizzare e rassicurare gli utenti che si sono riversati sui social dopo aver ricevuto l'SMS.

Particolarmente interessante è la domanda sul SIM Swapping, che aveva provocato non poche preoccupazioni tra coloro che hanno collegato il numero di telefono ai conti correnti bancari. Ho., infatti, afferma che non può verificarsi la sostituzione della SIM a propria insaputa, in quanto "per effettuare una sostituzione della SIM serve un documento di identità e una denuncia in caso di furto o smarrimento. Non è quindi fattibile utilizzando solo i seriali. Il frodatore deve quindi procurarsi un documento di identità e una denuncia falsi". Ho, inoltre, annuncia anche che "abbiamo attivato ulteriori misure per individuare eventuali frodatori all’intero dei punti vendita in fase di Sostituzione SIM".

In merito ai problemi registrati nella giornata di ieri sull'app ed i call center, Ho ha affermato che questi non sono in alcun modo collegati a tematiche di sicurezza: "ci impegniamo a ricontattare tutti i clienti che hanno provato a raggiungerci nella giornata del 4 Gennaio nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo e ringraziamo in anticipo per la comprensione".

Tra i consigli presenti nel comunicato c'è anche quello di aggiornare la propria password e di segnalare eventuali operazioni anonime.



Ieri Ho. ha confermato le indiscrezioni emerse lo scorso 28 Dicembre, ma le SIM sono praticamente impossibili da trovare nei punti vendita.