Ho Mobile regala fino a 150 Euro di ricarica a chi invita un amico

Interessante indiscrezione appresa dai colleghi di MondoMobileWeb. Secondo quanto riferito, nelle prossime ore Ho. Mobile lancerà un programma di referrall come quello proposto da varie carte prepagate come Revolut, che permetterà di ottenere una ricarica di massimo 150 Euro per ogni amico che effettua la portabilità.

Come fatto già in passato, Ho giocherà con il suo nome e chiamerà il programma "ho. Tanti Amici". L'accesso si potrà effettuare attraverso una sezione dell'applicazione, che verrà aggiornata nel corso dei prossimi giorni.

Gli utenti che già posseggono una SIM Ho non dovranno fare altro che inviare il link generato ad amici e conoscenti tramite email, Whatsapp o SMS. L'indirizzo conterrà un codice di referrall che permetterà di ottenere 5 Euro di ricarica omaggio sia a colui che ha inviato l'invito, che a chi l'ha ricevuto, a portabilità effettuata da Iliad, Fastweb ed una serie di altri operatori virtuali. Il credito verrà erogato anche in caso di attivazione di un nuovo numero, ovviamente.

Il programma prevede un limite massimo di 10 amici invitati. A traguardo raggiunto si otterrà un bonus extra finale di 50 Euro, il che vuol dire che in totale sarà possibile ottenere fino a 150 Euro di ricarica omaggio.

Sostanzialmente quindi le ricariche in regalo saranno articolate in questo modo:

5 Euro per ogni amico invitato (massimo 10 attivazioni);

5 Euro per coloro che sfruttano il link per acquistare una nuova SIM o effettuare la portabilità;

5 Euro di bonus in caso di portabilità da Iliad, Fastweb ed altri operatori virtuali (massimo 10 attivazioni);

50 Euro di bonus extra una volta raggiunto il limite.

MondoMobileWeb riferisce anche che il programma sarà valido per coloro che effettueranno l'attivazione con ritiro in edicola o spedizione a casa della SIM.

Si tratta senza dubbio di una piacevole novità, che si aggiunge al taglio dei costi di attivazione annunciato qualche giorno fa.