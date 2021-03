Ho. Mobile regala giga illimitati a tutti i clienti fino al 1 Maggio

Piacevole regalo ricevuto dagli utenti Ho. Mobile questa mattina. L'operatore virtuale di Vodafone attraverso l'applicazione ha annunciato il lancio di una nuova iniziativa promozionale che prevede giga illimitati in regalo per tutti gli utenti fino al 1 Maggio.

L'attivazione è completamente automatica e gratuita: non bisogna fare assolutamente nulla, ma per avere conferma basta semplicemente aprire l'applicazione e verificare che la vostra schermata sia conforme a quella mostrata nello screenshot in calce. Ovviamente, per poter utilizzare i giga illimitati è necessario che il credito sia positivo e che, chiaramente, la scheda sia attiva.

Ho. Mobile sottolinea che i giga illimitati sono validi esclusivamente sul territorio nazionale e si disattiveranno in automatico dopo il 1 Maggio, quando saranno nuovamente utilizzati quelli dell'offerta attiva.

Non è chiaro il motivo per cui Ho. abbia deciso di lanciare questa iniziativa promozionale, ma sicuramente gli utenti apprezzeranno in quanto si tratta di un regalo senza dubbio interessante.

Di recente Ho. Mobile ha facilitato la scoperta dei nuovi seriali delle SIM, che possono essere consultati direttamente attraverso l'applicazione per iOS ed Android. L'operatore telefonico è stato costretto a prendere questa misura a seguito del furto dei dati dello scorso dicembre, che ha coinvolto sia gli ex clienti che coloro che hanno una SIM ancora attiva.