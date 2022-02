Ho. Mobile regala una ricarica da 5 Euro per San Valentino: come riscattarla

Anche Ho. Mobile ha deciso di dedicare una promozione alla festa degli innamorati. L'operatore virtuale ha infatti lanciato la promozione "All you need is Ho", che permette di vincere una ricarica dal valore di 5 Euro.

Come si può leggere direttamente attraverso la pagina dedicata sul sito Ho.Mobile, per riscattare il premio è necessario attivare online una delle offerte Ho. Mobile da oggi 7 Febbraio al 14 Febbraio 2022, il giorno in cui si celebra San Valentino, utilizzando il codice #SANVALENTINHO.

L'operatore telefonico virtuale provvederà ad accreditare una ricarica omaggio dal valore di 5 Euro al primo rinnovo.

Il funzionamento è molto semplice: bisogna acquistare una SIM sul sito di Ho e scegliere la modalità di consegna preferito, quindi inserire il codice #SANVALENTINHO quando richiesto. Ho. provvederà ad inviare una ricarica omaggio di 5 Euro sul credito residuo al primo rinnovo.

Per tutti i dettagli vi rimandiamo direttamente alle condizioni della promozione di Ho Mobile, che è rivolta solo alle nuove attivazioni.

Si tratta senza dubbio di un'ottima promozione, che si aggiunge a quelle di cui abbiamo a più riprese parlato su queste pagine.