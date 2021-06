Ho Mobile regala ricariche telefoniche da 5 Euro con gli sticker: come riscattarle

Dopo l'iniziativa "Più Passi che Giga" di Ho, l'operatore virtuale di Vodafone lancia un nuovo programma a premi che consente di ottenere ricariche telefoniche da 5 Euro in omaggio.

Si chiama Ho. Sticker e, come si può leggere attraverso la pagina dedicata, altro non è che un programma che permette di collezionare sticker. Ognuno di questi vale da 1 a 3 punti ed una volta che si raggiungono 30 punti totali, si riceverà una ricarica omaggio da 5 Euro.

Ho. Sticker è accessibile anche dall'applicazione Ho. per iOS ed Android, e si articola su due fronti. Gli sticker infatti sono legati alle attività come utente (ad esempio se si invita un amico, si attiva l'auto ricarica, si fa ripartire l'offerta con Riparti) o ad una serie di sondaggi sulla qualità del servizio, quiz e curiosità sulla storia di Ho. Mobile. L'operatore sottolinea che "potrai ottenerli in qualunque momento, ma attenzione: hai soltanto tre tentativi per dare la risposta esatta".

Alla base del concorso c'è un solo claim: "vai e raccogli più sticker che puoi, che questo premio non si vincerà da solo".

