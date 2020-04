Ho. Mobile: ricarica gratis ad alcuni nuovi utenti a causa dei ritardi

Interessante iniziativa messa in campo dall'operatore virtuale di Vodafone, Ho. Mobile, che ha deciso di "risarcire" i nuovi clienti che hanno riportato ritardi con la portabilità, la consegna delle SIM o con la video identificazione, con una ricarica gratuita.

Secondo quanto riportato dai colleghi di MondoMobileWeb, in una mail inviata ai clienti interessati la società sottolinea che le misure di contenimento per il Coronavirus messe in campo dal Governo Italiano stanno mettendo "a dura prova" anche i propri servizi. Nello scusarsi con coloro non sono riusciti a completare le procedure di attivazione o che non hanno ricevuto la SIM nei tempi previsti, Ho. ha deciso di regalare una ricarica da 5 Euro che sarà accreditata in automatico nei sette giorni successivi all'attivazione della scheda.

L'operatore controllato da Vodafone, inoltre, ha anche voluto specificare che, al fine di garantire l'assistenza a tutti, sta aumentando il numero di operatori che lavorano in smart working da casa per permettere di effettuare l'attivazione in videoconferenza.

In caso di problemi, però, i nuovi utenti vengono invitati ad effettuare con la procedura di attivazione della SIM in 24-48 ore, quando la situazione dovrebbe essere rientrata.

Al contempo, Ho ha anche annunciato di aver prorogato l'offerta che permette di ricevere 150 Euro di credito invitando gli amici.