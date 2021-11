ho. Mobile rilancia offerta da 7,99 Euro al mese per il Black Friday, con 5 Euro omaggio

Anche ho. Mobile si unisce alla lista di operatori con iniziative pensate per il Black Friday 2021. Mentre l’operatore principale Vodafone permette di effettuare la portabilità ottenendo un buono Amazon da 25 Euro, ho. rilancia l’offerta ho. 7,99 fino a nuova comunicazione: di che pacchetto si tratta?

Come ripreso da MondoMobileWeb, il piano in questione è attivabile online con spedizione a domicilio e include minuti di chiamate illimitati verso tutti, SMS senza limiti e 120 Giga di traffico dati in 4G, il tutto a 7,99 Euro al mese. L’attivazione sarà gratuita e l’unico costo da sostenere sono i 0,99 Euro per la SIM nuova. Attenzione, però: per ottenere tale tariffa mensile sarà necessario completare la portabilità entro 15 giorni dall’attivazione della scheda; altrimenti, l’offerta passerà a 16,99 Euro al mese.

La portabilità potrà essere effettuata dai seguenti operatori virtuali: Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile, LycaMobile, Rabona Mobile, Spusu, Feder Mobile, Digi Mobil, CoopVoce ESP, CMLink Italy, Digitel, Foll-In, CMLink Italy, Green Telecomunicazioni, MUND_GSM, NTMobile, NV mobile, Noitel, Optima Mobile, Plintron, 1Mobile, Welcome Italia, BT Italia, Withu, Enegan e Wings Mobile Italia.

Se diventerete clienti ho. Mobile entro il 30 novembre 2021 godrete, oltretutto, della promo ho. Cashblack che consente di ottenere 5 Euro di ricarica omaggio al primo rinnovo. Per averli dovrete essere nuovi clienti ho. Mobile e inserire “#cashblack” nello spazio dedicato a coupon e hashtag promozionali sul sito ufficiale, nel momento in cui attiverete l’offerta.

Sempre à propos di Vodafone, sono disponibili anche nuove offerte Special per portabilità a partire da 7,99 Euro al mese.