ho. Mobile risponde a Kena Mobile: 70 Giga a 7,99 Euro con portabilità

Mentre prosegue l’offerta ho. Mobile da 7,99 Euro al mese con 120 Giga, il medesimo operatore virtuale rilancia una promozione Operator Attack denominata ho. 7,99 70 Giga. Sebbene non sia tanto interessante quanto quello già citata, questo piano è pensato esclusivamente per clienti Kena Mobile.

Ebbene sì: secondo quanto segnalato da MondoMobileWeb, l’operatore virtuale basato su rete Vodafone ha deciso di scoccare la freccia contro il secondo brand di TIM con ho. 7,99 70 Giga, dato che l’offerta da 120 Giga non è attivabile da Kena Mobile.

La nuova offerta in questione, che sarà disponibile fino al 31 ottobre 2021 salvo variazioni successive, include nel pacchetto i 70 Giga di traffico mobile 4G detti in precedenza, minuti di chiamate senza limiti verso tutti e SMS illimitati. Per il Roaming UE, invece, verranno garantiti 4,4 Giga al mese. Non sono previsti costi di attivazione, ma sarà necessario pagare 0,99 Euro per la scheda SIM. Si nota, inoltre, che ho. 7,99 70 Giga è attivabili solo presso negozi aderenti e non online.

Ricordiamo, però, che al contempo è possibile accedere all’iniziativa “Prova ho.”, la quale consente di provare un’offerta da 6,99 Euro al mese con 70 Giga di traffico Internet in 4G per un mese, valutando così se mantenerla attiva o meno. Tra gli operatori dai quali effettuare la portabilità per accedervi c’è proprio Kena Mobile. In altre parole, valutate attentamente le possibilità a vostra disposizione.