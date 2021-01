ho. Mobile, segnalati ritardi e blocchi nelle portabilità: situazione poco chiara

In seguito alle prime avvisaglie di ieri, torniamo a trattare la questione ho. Mobile per via di ulteriori aggiornamenti. Infatti, gli utenti segnalano diversi inconvenienti legati alle portabilità, ma non sembrano essere coinvolti solamente coloro che sono stati al centro del furto di dati.

Qualche giorno fa, ho. Mobile aveva rassicurato gli utenti affermando che non ci sarebbero stati rallentamenti nella portabilità dovuti al cambio ICCID. Tuttavia, nelle ultime ore si sta delineando una situazione poco chiara, visto che diversi utenti dichiarano di aver visto fallire la loro portabilità. Ci sono dunque "preoccupazioni" da parte di questi ultimi, dato che hanno speso dei soldi e per il momento si ritrovano probabilmente con un numero di telefono provvisorio.

In questo caso, potrebbe trattarsi di un problema legato all'ICCID, dato che alcune persone affermano di aver ricevuto il seguente messaggio: "la tua richiesta di portabilità non è andata a buon fine. Ricordati di utilizzare il nuovo numero seriale ICCID che puoi richiedere inviando un SMS con scritto 'seriale' al 342407221". Nonostante questo, sul sito ufficiale di ho. Mobile si legge: "Abbiamo escluso dalla rigenerazione del seriale i clienti che hanno richiesto un cambio di operatore nei giorni precedenti, quindi non ci saranno rallentamenti nella portabilità dovuti a questa modifica". In realtà, dunque, non dovrebbero sorgere problemi di questo tipo.

L'ipotesi che appare più probabile è quella che ci sia stato un breve lasso di tempo in cui l'operatore potrebbe aver fatto richiesta per cambiare l'ICCID degli utenti coinvolti, che però nel frattempo, prima che la modifica avvenisse completamente, stavano effettuando la portabilità. Questo potrebbe aver causato qualche disguido, ma chiaramente si tratta solamente di supposizioni.

In ogni caso, inconvenienti vari si stanno registrando anche per chi non è stato coinvolto nel furto di dati, o perlomeno non ha ricevuto l'ormai nota comunicazione. Infatti, diversi utenti segnalano ritardi nelle portabilità, probabilmente dovuti all'elevato numero di richieste in uscita da ho. Mobile e in entrata per gli altri operatori.

Nel nostro caso, come potete vedere nello screenshot presente in calce alla notizia, abbiamo ricevuto il seguente messaggio dall'operatore verso cui stiamo passando: "Ti informiamo che la tua richiesta di portabilità non è andata a buon fine ma sarà riproposta automaticamente nelle prossime ore". Online si vocifera che alcuni utenti siano riusciti alla fine a portare a termine la portabilità, ma con diversi giorni di ritardo (le segnalazioni parlano di 2 o 3 giorni). Insomma, sicuramente la situazione è poco chiara. Staremo a vedere.