ho. Mobile Summer Edition a 5,99 Euro al mese continua, ma solo per questi clienti

L’operatore virtuale ho. Mobile ha deciso di prolungare a tempo indeterminato l’offerta Summer Edition lanciata a metà giugno, disponibile al prezzo competitivo di 5,99 Euro al mese ma solo per alcuni clienti selezionati che vogliono effettuare la portabilità. Vediamo cosa offre nel dettaglio.

Come da pagina dedicata, l’offerta Ho. Summer Edition include minuti di chiamate ed SMS illimitati verso tutti i numeri di telefono fissi e mobili, assieme a 50 Gigabyte di traffico dati in velocità 4G. I costi di spedizione e attivazione sono pari a zero, ma per la SIM sono richiesti 0,99 Euro; di conseguenza, al primo mese sarà necessario pagare 6,99 Euro per coprire i costi, ma dal secondo in poi ci si fermerà alla suddetta cifra di 5,99 Euro.

La condizione di attivazione rimane la portabilità da altri operatori virtuali, tra cui Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile, Lycamobile, Tiscali, BT Italia e altri nomi inclusi nella documentazione, disponibile integralmente nella pagina dedicata all’offerta. Inoltre, la portabilità dovrà essere completata entro 15 giorni dall’attivazione della SIM in quanto, in caso contrario, il cliente si ritroverà a pagare 12,99 Euro al mese a causa della perdita dello sconto apposito. Ricordiamo infine che tra i servizi inclusi ci sono Riparti, che permette di rimuovere il blocco della navigazione dati al superamento della soglia anticipando il rinnovo dell’offerta, assieme alla navigazione hotspot, il blocco a servizi digitali a pagamento e l’assenza totale di costi extra.

Sempre ho. Mobile ha lanciato un’offerta dedicata ai dispositivi IoT che parte da 2,99 Euro al mese.