Ho Mobile taglia i gigabyte disponibili in roaming: ecco il nuovo meccanismo

L'operatore virtuale di Vodafone, Ho. Mobile, ha silenziosamente modificato il meccanismo relativo ai Gigabyte disponibili in roaming nei paesi dell'Unione Europea. In precedenza il calcolo veniva effettuato sul prezzo standard di un'offerta e non su quello scontato.

Il tutto aveva come risultato che gli utenti potevano usufruire di una quantità più elevata di gigabyte da utilizzare in UE rispetto a quelli dovuti e previsti dalla formula stabilita dal Parlamento Europeo in sede di approvazione della normativa Roaming Like Home.

Come sottolineato da MondoMobileWeb, infatti, i clienti che effettuavano la portabilità e che attivavano un'offerta da 5,99 Euro, avevano a disposizione 6,1 Gigabyte di roaming, in quanto nel calcolo si teneva conto del prezzo standard della promozione, appunto 12,99 Euro.

Ho. di recente ha cambiato strategia ed infatti ora i gigabyte vengono corrisposti in base al prezzo effettivo pagato tenendo conto della formula "importo della propria spesa mensile (IVA esclusa) / 3,5] x 2".

A quanto apre la novità riguarderebbe solo le attivazioni effettuate dopo il 29 Febbraio 2020, ma per tutti i dettagli del caso e per le conferme di rito consigliamo comunque di collegarvi al sito web di Ho Mobile o nell'applicazione, dov'è presente la sezione "La mia offerta" contenente l'indicazione sui giga disponibili in roaming.

Di recente Ho Mobile ha anche modificato il sistema di attivazione delle SIM, allo scopo di renderlo più immediato e veloce.