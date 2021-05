ho. Mobile, l'utente cammina e sfida i Giga con il fitness: ecco i regali

Dopo non aver concluso il 2020 esattamente nel migliore dei modi per via del noto furto di dati, l'operatore ho. Mobile sta lanciando varie iniziative. Qualche settimana fa aveva regalato Giga illimitati (scaduti il 1 maggio 2021), mentre ora è pronta a effettuare regali in base a quanto l'utente cammina.

Sì, avete capito bene: bisogna muoversi fisicamente per ottenere omaggi. Più precisamente, la sfida "Più Passi che Giga" richiede all'utente di effettuare 10.000 passi per "accumulare" un Giga Passo. Se, arrivati al 31 maggio 2021, i Giga Passi saranno superiori al numero di Giga effettivamente consumati, l'utente riceverà un premio. In parole povere, se a maggio consumate 2 Giga di connessione dati e camminate per 30.000 passi, i Giga Passi saranno 3, più dei Giga consumati, e avrete dunque vinto la "sfida".

In "palio" c'è uno sconto di 10 euro sulla smartband Xiaomi Mi Band 5, utilizzabile sul portale ufficiale del brand cinese. L'esito della sfida arriverà entro il 30 giugno 2021. Per il resto, l'operatore si impegna anche sul fronte ecologico con l'iniziativa. Infatti, ho. Mobile ha annunciato una collaborazione con la nota piattaforma Treedom per piantare un albero ogni 1000 Tera risparmiati mediante la sfida "Più Passi che Giga".

In ogni caso, per accedere all'iniziativa bisogna ovviamente essere clienti ho. Mobile e scaricare l'apposita applicazione ufficiale, aderendo all'iniziativa e garantendo le giuste autorizzazioni relative al tracking dei passi. Per maggiori informazioni sull'iniziativa, rimandiamo al regolamento completo, nonché alla pagina dedicata a "Più Passi che Giga".