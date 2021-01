Ho. Mobile: gli utenti lamentano problemi con le portabilità dopo il furto dei dati

Ancora problemi per gli utenti Ho. Mobile, dopo il furto dei dati. Nonostante le rassicurazioni dell'operatore, infatti, sono tanti gli utenti che lamentano problemi con le portabilità da Ho. verso altri operatori.

A riportare la notizia i colleghi di MondoMobileWeb, secondo cui molti clienti che avrebbero effettuato la richiesta di portabilità avrebbero registrato ritardi di diversi giorni e, nella peggiore dei casi, anche il rifiuto. Quest'ultimo sbocco avverrebbe a seguito del cambio di seriale da parte di Ho., che è arrivato via SMS agli utenti coinvolti la scorsa settimana.

Le segnalazioni arrivate a MondoMobileWeb però parlano anche di portabilità andate a buon fine, e di ritardi che variano tra 2 a 3 giorni rispetto ai tempi classici.

Negli SMS ricevuti da coloro a cui la portabilità non è andata a buon fine si legge che "la tua richiesta di portabilita’ non è andata a buon fine. Ricordati di utilizzare il nuovo numero seriale ICCID che puoi richiedere inviando un SMS con scritto “seriale” al 342407221". E' quindi probabile che le operazioni siano iniziate proprio nel momento in cui Ho. ha rigenerato l'ICCID.

Proprio tali ritardi lasciano intuire che sono tanti gli utenti che hanno deciso di passare ad altri lidi dopo la conferma del furto dei dati da parte dell'operatore virtuale controllato da Vodafone.