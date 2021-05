Mobile Word Congress 2021, quando si terrà? Chi saranno gli assenti?

Il Mobile World Congress è una delle kermesse più attese dagli appassionati del mondo degli smartphone. Tuttavia, il 2021 è un anno atipico e dunque c'è parecchia "confusione" attorno alla nota fiera. Qual è la situazione attuale? Facciamo chiarezza.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da The Verge e Reuters, la notizia dell'ultima ora è il fatto che Samsung non avrà una presenza fisica in quel di Barcellona. La decisione della società sudcoreana è ovviamente legata a questioni di salute e sicurezza. In ogni caso, il colosso presenzierà lo stesso, seppur in forma digitale, alla kermesse. Non è tuttavia chiaro quali saranno gli annunci. Inoltre, non sono in pochi a temere che Samsung possa vedere come "secondario" l'MWC di quest'anno.

D'altronde, l'aria che si respira è quella di una possibile kermesse senza troppi grandi annunci. Infatti, nonostante il ben noto rinvio e le rassicurazioni degli organizzatori in merito al fatto che l'evento si terrà anche in presenza, gli annunci prima di Google (che ha già "rimandato al 2022") e ora di Samsung non lasciano presagire nulla di buono. Inoltre, il fatto che aziende di questo calibro abbiano effettuato queste scelte potrebbe presto portare anche gli altri principali produttori a fare lo stesso.

Insomma, staremo a vedere, ma per il momento la situazione non è delle più rosee, chiaramente per via della pandemia. In ogni caso, ricordiamo che l'edizione 2021 dell'MWC si terrà dal 28 giugno al 1 luglio.