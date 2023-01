Mobile World Congress 2023: tutti gli eventi e brand confermati

In attesa di prendere parte al MWC 2023, i vari brand stanno iniziando a confermare la loro presenza all'attesa fiera catalana. Facciamo quindi il punto sugli eventi confermati ad oggi.

Eventi confermati Mobile World Congress

(Aggiornata al 23 Gennaio 2023)

Confermata la presenza di Xiaomi al Mobile World Congress 2023: il produttore asiatico ha diffuso un teaser generico, ma non ha ancora annunciato un keynote preciso. Gli ultimi rumor parlano della possibile presentazione di nuovi smartphone alla fiera Catalana.

Anche Honor ha confermato la sua presenza al MWC 2023, direttamente tramite il sito web della GSM Association che organizza l'evento.

Ovviamente presente anche Huawei al Mobile World Congress 2023: sul sito web ufficiale della società asiatica è comparso un countdown per una serie di eventi in cui potrebbero essere mostrate novità anche lato consumer.

Qualcomm Incorporated ha confermato la sua presenza al MWC 2023, ma non ha diffuso molte informazioni. Da questo fronte è lecito attendersi novità fronte AR, VR, 5G e SoC.

Ovviamente, non appena sarà disponibile il calendario completo lo pubblicheremo su queste pagine per permettervi di non perdere nemmeno un istante.