Mobile World Congress: tutti gli annunci nello speciale Q&A Tech di Everyeye del 2 marzo!

Dopo tre intensi giorni di presentazioni e anteprime, il Mobile World Congress volge ormai al termine. Prima di archiviare la kermesse spagnola del mondo della telefonia, però, vi invitiamo a seguire lo speciale Q&A Tech dedicato proprio al Mobile World Congress, in onda domani, giovedì 2 marzo 2023, alle 15:00 sul canale Twitch di Everyeye.

La speciale sessione di domande e risposte sarà tenuta dal nostro Alessio Ferraiuolo, che ha partecipato al MWC 2023 per conto di Everyeye, prendendo parte alle maggiori conferenze della manifestazione e visitando gli stand dei principali brand della telefonia mondiale. Insomma, il Q&A sarà un momento perfetto per recuperare tutte le novità che vi siete persi e per dare un'occhiata ai prodotti in arrivo nei prossimi mesi nel mondo tech.

Si parlerà delle novità smartphone targate Xiaomi, che proprio poco prima del Mobile World Congress ha lanciato la versione Global di Xiaomi 13, 13 Pro e 13 Lite, ma anche della proposta di smartphone e prodotti IoT di OPPO, che al MWC 2023 ha ri-presentato per il mercato globale il suo nuovissimo telefono pieghevole, Find N2 Flip, la NPU MariSilicon Y e gli occhiali smart OPPO Air Glass 2.

Spazio anche a Honor, che proprio a Barcellona ha annunciato la serie Honor Magic 5 e Honor Magic Vs, il suo primo foldable per il mercato globale. Infine, vi parleremo anche delle novità targate Lenovo del MWC, tra le quali troviamo i nuovi ThinkPad e una serie di futuristici smartphone concettuali estensibili realizzati dal sub-brand Motorola.

L'appuntamento è dunque fissato per domani, giovedì 2 febbraio 2023, alle 15:00, sul canale Twitch di Everyeye. Non volete arrivare "impreparati" al Q&A Live? Trovate tutto il coverage di Everyeye da Barcellona nella pagina dedicata al Mobile World Congress del nostro sito web.