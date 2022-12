Mobvoi lancia piano VIP in abbonamento con feature speciali, ecco quanto costa

Lo scorso luglio abbiamo ricevuto conferma dello sviluppo di un TicWatch Pro con nuovo chip Snapdragon, ma da allora non sono più giunti aggiornamenti. Nell’attesa, arrivano altre novità interessanti per gli smartwatch Mobvoi: sarà possibile attivare un abbonamento Premium per i TicWatch, ma cosa offre e quanto costa?

Su Twitter la società ha rivelato recentemente le ultime novità arrivate per questo servizio speciale, tutte accessibili tramite l’app ufficiale Mobvoi. Si notano, tra tutte, le funzionalità avanzate per il tracking del sonno tramite intelligenza artificiale; l’aggiunta di 12 canzoni alle oltre 50 già presenti per rendere più facile addormentarsi; infine, il monitoraggio dei pattern del sonno su cadenza settimanale o mensile.

Queste sembrano essere solo alcune delle opzioni avanzate che Mobvoi vuole offrire ai clienti più affezionati, interessati ad accedere a un piano “VIP” pagando una quota mensile fissa. Nel caso del marchio cinese, il prezzo promozionale attuale è di circa 3 euro al mese (3,49 euro per gli utenti iOS) o 30 euro all’anno (31,99 euro per iOS), ma si prevede un aumento una volta terminato questo periodo di offerte Early Bird, ovvero dopo il 31 dicembre 2022. La quota definitiva, tuttavia, al momento non è nota.

Questa decisione porta certamente il pacchetto Mobvoi al livello successivo, proprio come avvenuto negli anni precedenti con competitor come Fitbit: la società sotto Google, infatti, promuove il servizio Premium a 8,99 euro al mese con molte più funzionalità. Gli utenti su Twitter si sono già posti parzialmente contro questa decisione, criticando il produttore per l’assenza di update regolari al software degli smartwatch. Chissà se le critiche dei consumatori convinceranno Mobvoi a fare un passo indietro.

